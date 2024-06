Apresentações de quadrilha se iniciam na pirâmide do Parque do Povo

Na noite desta quinta-feira, (30) , o Parque do Povo se encheu de cores, música e tradição com o início das apresentações de quadrilha na icônica pirâmide.

O local foi palco para a exibição do talento e da dedicação de grupos locais, que trouxeram à vida a dança marcante e as histórias envolventes que caracterizam essa tradicional manifestação cultural.

Sob os holofotes e os olhares atentos da plateia, as primeiras performances marcaram a abertura de mais uma temporada de celebração, unindo a comunidade em torno desta herança nordestina.

No centro do espetáculo, o grupo Raízes do Cangaço, conhecido por sua maestria na execução do xaxado e pelas suas vestimentas características, encantou o público com uma apresentação repleta de energia e sincronia.

Os passos habilidosos e a alegria contagiante dos dançarinos transportaram os espectadores para um universo de tradição, enquanto as cores vibrantes e os adereços tradicionais encheram a pirâmide com um ar de festividade.

A atmosfera calorosa e acolhedora da plateia ecoou em aplausos e vivas, em reconhecimento ao esforço e à paixão que o grupo Raízes trouxe àquela noite especial.

Em seguida, foi a vez do grupo Caetés tomar o centro das atenções, trazendo consigo uma apresentação repleta de graça e tradição.

Com sua interpretação cativante e movimentos precisos, o grupo honrou as raízes culturais da região, conquistando os espectadores com seu desempenho envolvente e marcante.

Ao som dos acordes vibrantes e das vozes entusiasmadas que ecoaram pelo Parque do Povo, o início das apresentações de quadrilhas juninas na pirâmide marcou o ponto alto de uma celebração que promete encantar a todos.

Com a dança, a música e a alegria contagiante, as tradições ganham vida, unindo gerações em torno de um legado cultural que continua a encantar e inspirar.

Este é apenas o começo de uma temporada repleta de festividades que prometem aquecer os corações e celebrar a riqueza cultural d’O Maior São João do Mundo.

*com informações do Repórter Junino