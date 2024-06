Saiba o que repercute neste sábado pelo Brasil

Ansiedade em crianças e jovens supera a de adultos, PF prende sargento da Marinha suspeito de ameaçar Moraes, partido de Mandela amarga 1º revés em 30 anos e outras notícias para começar este sábado (1º).

Saúde

Registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela 1ª vez no Brasil. Piora em indicadores de saúde mental de jovens brasileiros reflete cenário constatado por best-seller, que culpa celular.

Polícia Federal

PF prende sargento da Marinha e outro suspeito de ameaçar família de Moraes. Ministro do STF cita

pedido da PGR sobre indícios de ‘monitoramento da rotina das vítimas’.

África do Sul

Com mais de 90% dos votos apurados, partido de Nelson Mandela amarga 1º revés em 30 anos. CNA é o mais votado, mas não alcançará patamar de 50% e terá de fazer aliança com outra sigla para se manter no poder, fato inédito desde 1994.

Educação

Doze governos estaduais ignoram educação infantil em orçamentos. Gestões falham no apoio a municípios para financiar oferta de creches e pré-escolas.

Guerra da Ucrânia

EUA e aliados desafiam ameaça nuclear de Putin e liberam uso de armas contra a Rússia. Washington e Alemanha fazem anúncios limitados para tentar conter russos; Zelenski diz que ataque é questão de tempo.

Chuvas no Sul

Arena do Grêmio e Beira-Rio têm lama, peixe e entulho após enchente. Gramados e outras estruturas passam por processos de recuperação e limpeza.

Eleições 2024

Nunes diz que não irá à Parada LGBT+ por causa de consulta médica. Adversários na eleição, Boulos e Tabata confirmaram presença no evento; prefeito esteve na marcha evangélica na quinta (30).

Argentina

Fundo brasileiro compra rede de supermercados Dia por ‘simbólicos’ 100 euros. Varejista está em recuperação judicial no Brasil, com dívida de R$ 1 bilhão.

Guerra Israel-Hamas

Biden apoia nova proposta israelense de cessar-fogo e insta Hamas a aceitar. ‘Guerra tem que acabar’, diz americano; Tel Aviv conclui operações no norte de Gaza e avança em Rafah,

Futebol Feminino

Fifa amplia medidas para maternidade entre jogadoras e treinadoras no futebol. Novo regulamento prevê ‘licença-adoção’ de até oito semanas e inscrição de atletas substitutas fora das janelas habituais.

Índia

Modi não é de extrema direita, é um socialista com agenda de desenvolvimento social, diz ministro da Índia. Um dos aliados mais poderosos do premiê, Hardeep Puri aposta em vitória de partido governista nas eleições.

Moda

Comunidade LGBTQIA+ tira verde e amarelo do armário depois de governo Bolsonaro. Grupo quer que bandeira do país deixe de ser o símbolo do bolsonarismo e volte a ser o emblema de todos os brasileiros.

Mercado

123milhas terá site para consumidores cobrarem os valores devidos. Medida foi tomada a pedido da Justiça de Minas Gerais em meio à recuperação judicial da empresa; consulta ainda será liberada.

*folhapress