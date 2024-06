A recente Plenária promovida em Campina Grande pelo PCdoB demonstrou que não existe a intenção

do grupo do governador João Azevedo (PSB) de respaldar a pré-candidatura a prefeito do deputado

Inácio Falcão.

Os partidos oposicionistas que não integram a ´federação partidária´ (PT e PV) não enviaram

representantes ao evento, anunciado como um momento de unidade das legendas que fazem contraponto ao prefeito Bruno Cunha Lima (UB).

O assunto é abordado na edição deste sábado da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa

Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse

aqui: