Sábado com muita informação no ParaibaOnline. Atualize-se

Para você, o resumo do que foi destaque no noticiário deste sábado no maior site de notícias autônomo da Paraíba.

Especial: Elba Ramalho: Cantar ainda ferve no meu sangue

Polícia localiza armas usadas em sequestro de empresário em Campina Grande

Emprego: Sine inicia março ofertando mais de 1.200 vagas na Paraíba

Flamengo vence Vasco e amplia vantagem na semi do Carioca

Determinação de carimbar data de validade em ovos é suspensa

Novela Mania de Você, na Globo: resumo dos próximos capítulos

Botafogo-PB anuncia a chegada de mais um goleiro

Treze reforça o elenco com ex-zagueiro do Paraná

Madalena Barros: Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra

Dom Manoel Delson: Caminhar para Cristo, juntos com os irmãos

Aparte: Presidente Lula comenta convivência com Hugo Motta

INSS paga antecipado os benefícios no mês de março

28º Crescer é aberto em Campina com homenagem ao Padre Christian Shankar

Bloco Cafuçu reúne multidão no Centro Histórico de João Pessoa

Evento em Campina alerta sobre prevenção e tratamento de Alzheimer e Câncer de Pele

Vai curtir o carnaval? Veja como enfrentar a onda de calor

Podcast: confira dicas para deixar sua casa no clima do Carnaval

Governo divulga lista de aprovados no CNU; veja como acessar

Secretário de Ação Social de Campina esclarece pagamento de subvenções sociais

Podcast: advogado orienta consumidores sobre cuidados no Carnaval

Copa do Brasil: veja datas e horários dos jogos da 2ª fase

Sai pré-lista da seleção com 52 nomes; veja as novidades

Aparte: Supremo Tribunal Federal define atribuições das guardas municipais

Cantor baiano Netinho está internado em UTI e cancela shows

