Evento em Campina alerta sobre prevenção e tratamento de Alzheimer e Câncer de Pele

O serviço de Hemodinâmica instalado no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, promoveu, nesta sexta-feira (28), um evento para conscientizar sobre o Alzheimer e o Câncer de Pele.

A atividade foi organizada pela Comissão de Humanização e Coordenações Assistencial e Administrativa da Hemodinâmica, unidade que integra a rede estadual de saúde e é gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde).

A programação contou com palestras de especialistas, depoimentos de pacientes em tratamento oncológico, atendimentos com médicos geriatras para colaboradores e seus familiares, além de música ao vivo e um café da manhã especial para os participantes.

De acordo com a assistente social Mayara Duarte, integrante da Comissão de Humanização da unidade, o objetivo do evento foi sensibilizar os colaboradores e pacientes sobre a importância das duas campanhas.

“É fundamental informar sobre prevenção, diagnóstico precoce e acesso a tratamentos adequados. Além disso, essas campanhas fortalecem a rede de apoio para familiares, promovendo qualidade de vida e oferecendo mais dignidade a quem convive com essas condições”, destacou Mayara.

Durante o evento, a médica geriatra Aíla Albuquerque ressaltou a importância da conscientização sobre o Alzheimer, uma doença que tem se tornado cada vez mais prevalente devido ao envelhecimento da população.

“O Alzheimer é bastante prevalente nos dias atuais e tende a se tornar ainda mais frequente nos próximos anos, então, é crucial promover momentos de educação junto à população e aos profissionais de saúde. Isso permite que a doença seja identificada, diagnosticada e que medidas de prevenção e tratamento sejam realizadas no momento oportuno”, afirmou a especialista.

Já o médico intensivista e geriatra Henry Wallace destacou a importância do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer de pele, outro tema abordado no evento.

“Vamos avaliar alguns pacientes em caráter ambulatorial. Ao perceber lesões na pele que apresentam características de malignidade, como colorações diferentes e contornos irregulares, é essencial que o paciente procure um especialista para uma avaliação detalhada. Esses sinais devem servir de alerta para que tanto o paciente quanto seus familiares busquem ajuda médica”, explicou Henry.

Durante todo o ano, o serviço de Hemodinâmica de Campina Grande, assim como as outras unidades e serviços gerenciados pela PB Saúde, promovem atividades alusivas às campanhas que fazem parte do calendário do Ministério da Saúde.

Essas iniciativas têm como objetivo alertar e sensibilizar colaboradores, pacientes e familiares sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde, reforçando o compromisso da instituição com o bem-estar da comunidade.