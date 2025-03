Polícia localiza armas usadas em sequestro de empresário em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande (DRF-CG), localizou na manhã desta sexta-feira (28) armas e outros objetos utilizados no sequestro de um empresário campinense, ocorrido em setembro do ano passado.

A ação, que contou com o apoio de policiais penais do Presídio Padrão de Campina Grande, aconteceu em uma propriedade no Sítio Quicé, zona rural de Lagoa Seca/PB, onde a vítima foi mantida em cativeiro.

Cinco meses após a elucidação do crime e a prisão de quatro integrantes do grupo criminoso, as armas foram encontradas com a colaboração de um dos acusados, atualmente recluso.

Os artefatos estavam enterrados sob um pé de azeitonas na propriedade de um dos envolvidos. No local, a polícia apreendeu dois revólveres, um par de algemas usadas para conter a vítima, placas veiculares e um cano de arma longa compatível com calibre .50.

A operação, batizada de “Fire Raptor”, garantiu que todos os envolvidos fossem presos. O processo criminal já se encontra em fase final, aguardando apenas a sentença do juízo responsável. As armas e demais objetos apreendidos serão periciados antes de serem encaminhados à Justiça.