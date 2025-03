Podcast: confira dicas para deixar sua casa no clima do Carnaval

No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas animadas para deixar a casa no clima do Carnaval.

Com cores vibrantes, estampas, brilho e elementos decorativos acessíveis, qualquer ambiente pode se transformar em um espaço festivo e acolhedor.

Entre as sugestões, Ana Cecília destacou o uso de balões, fitas coloridas, máscaras decorativas e iluminação especial, além de ideias criativas para envolver toda a família na preparação.

Para quem recebe convidados, ela sugeriu a criação de um cantinho especial com adereços carnavalescos e um espaço para fotos.

A música também não pode faltar! A arquiteta reforçou a importância de uma playlist animada e brincadeiras interativas para tornar a celebração ainda mais divertida.

Ouça o podcast abaixo