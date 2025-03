INSS paga antecipado os benefícios no mês de março

O INSS antecipou o pagamento de aposentados e pensionistas de março. Os créditos que seriam feitos nos dias 10, 11 e 12 foram antecipados para 6 e 7.

Em nota, o INSS informou que a medida foi determinada pelo presidente Lula.

Cerca de 15 milhões de pessoas serão diretamente favorecidas.

No caso de quem ganha um salário mínimo, receberão o pagamento os segurados com cartão de benefício com o número final 8, 9 e 0.

E quem ganha acima do mínimo, com o digital final de 3 a 0.

Atenção: vale o número que vem antes do dígito verificador.

Agora, com a antecipação, mais de 40 milhões de beneficiários vão receber até a primeira semana de março.

Para mais informações, basta acessar o site ou o aplicativo Meu INSS.

*com informações abr