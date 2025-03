28º Crescer é aberto em Campina com homenagem ao Padre Christian Shankar

Na noite desta sexta-feira (28.02), foi aberta oficialmente a 28ª edição do Crescer, o Encontro Nacional da Família Católica, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande-PB.

A solenidade de abertura aconteceu com uma missa presidida pelo Padre Christian Shankar, de Minas Gerais, e concelebrada pelo Padre Fábio Vieira, que trouxe as relíquias do Beato Carlo Acutis, junto a outros sacerdotes da Diocese de Campina Grande.

Centenas de fiéis participação da Santa Missa. Em sua homilia, Padre Christian Shankar ressaltou o tema do evento deste ano: “Na Família está a Esperança”.

Durante sua pregação, destacou a importância da preservação dos valores familiares e do papel fundamental da família na sociedade atual, fundamento sua fala no ano jubilar da Esperança, instituído pelo Papa Francisco.

A cerimônia de abertura também contou com a presença de diversas autoridades políticas, entre elas o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que reforçou a relevância do evento para a cidade.

Além disso, o Padre Christian Shankar recebeu o título de Cidadão Campinense, entregue pela vereadora Carol Gomes, como reconhecimento por sua contribuição espiritual à cidade e pela sua presença constante no Crescer, onde participa há 10 anos.

O evento, que é um dos maiores encontros católicos do Brasil, segue com uma ampla programação a partir deste sábado (01.03) no Spazzio, com pregações, momentos de oração, adoração ao Santíssimo Sacramento e missas. O Crescer continuará até a próxima terça-feira (04.03), proporcionando aos fiéis uma experiência de fé e renovação espiritual.