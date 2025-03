Bloco Cafuçu reúne multidão no Centro Histórico de João Pessoa

O Cafuçu, bloco mais ‘elegante’ da cidade, invadiu as ruas do Centro Histórico nesta sexta-feira (28). Numa estrutura montada pela Fundação Cultural de João Pessoa para o Folia de Rua, a noite teve um verdadeiro desfile de fantasias criativas, bem humoradas e nada discretas.

O bloco, que encerra o Folia de Rua, é um dos mais tradicionais do pré-Carnaval da cidade e conta com a participação de foliões de todas as idades.

A programação se espalhou pela Praça Rio Branco com o DJ Brazinha, Caronas do Opala, Orquestra Porta do Sol e o Maestro Geimison. Na Praça Dom Adauto, os cafuçus e cafucetas curtiram o som da DJ Claudinha Summer, Caburé e Brega é Você. Já na Avenida General Osório, a animação ficou por conta do DJ Maraffo, Orquestra Sanhauá e Quem Roubou Minha Cueca.

“O Cafuçu representa uma noite de alegria plena no nosso Carnaval porque vemos uma multidão gigante, quase 150 mil pessoas com liberdade, irreverência, espontaneidade, desfilando pelas ruas do Centro Histórico. O nosso Carnaval está muito forte e é um sucesso completo dentro do projeto da Funjope, da Prefeitura de João Pessoa”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a Funjope e a Prefeitura conseguiram, nas noites de prévias de Carnaval, reunir verdadeiras multidões, provando que o circuito Centro Histórico está extremamente consolidado no Carnaval.

“A noite desta sexta-feira mostra, mais uma vez, isso. Nós temos uma multidão na Praça Rio Branco, uma multidão na Praça Dom Adauto, uma multidão na General Osório. As pessoas tomaram a General Osório com suas fantasias e sua alegria. Esse é o fundamento do nosso Carnaval, estimulado pelo prefeito Cícero Lucena em todos os recantos da cidade”, observa o diretor.

E acrescenta: “Estamos conseguindo ofertar à cidade de João Pessoa um Carnaval forte, belo, cheio de vitalidade, alegria, espontaneidade, democracia nas manifestações de cultura, tudo com muita tranquilidade, muita segurança. Todos estão de parabéns”.

Público – Quem foi ao Centro Histórico, aprovou o evento. “Aqui é uma festa democrática, uma festa para todo mundo. Eu gosto de vir para brincar, me divertir, me jogar. Esse é um bloco bom, familiar, tranquilo, um dos melhores. Tem muita gente, mas é organizado. O prefeito botou para quebrar, com muita segurança. A gente vê drone, muitos policiais e isso deixa todo mundo tranquilo. Está perfeito e agora é só curtir”, comentou a dona de casa Célia Rejane da Silva.

Para curtir a programação, o pedreiro Gerson Alves da Silva, de 70 anos, disse que foi preparado, com sua fantasia e muita vontade de se divertir. “O Cafuçu é o melhor bloco da Paraíba. É muito engraçado, o melhor que tem. Venho todo ano sem falta. Para mim, essa estrutura toda está de parabéns. Tudo muito bem organizado. Um show”, declarou.

A dona de casa Maria do Socorro Dias Rodrigues afirmou que encerrar o Folia de Rua com o bloco Cafuçu é sempre uma alegria. “Todo ano estou aqui. Acho que ter blocos no Centro da cidade é muito bom, sem falar que a segurança está excelente, cada vez melhor”, afirmou.

Irenalda Soares de Oliveira é serviços gerais e foi acompanhada pelo marido. “O melhor bloco de João Pessoa é o Cafuçu porque ele é autêntico, a cara do paraibano. Todo ano a gente vem porque é um bloco família, com segurança. A gente se sente bem seguro aqui”, observou. Já o marido, o porteiro Germano Fernandes da Cruz, elogiou a organização. “Gosto demais de Carnaval e vim preparado para fazer sucesso aqui. Tá tudo muito organizado. Muito bom”, emendou.

Apaixonada pelo Carnaval, a cuidadora Maria de Lourdes do Nascimento esteve em quase todos os blocos do Folia de Rua. “Todo ano estou aqui e acho que esse é um momento muito especial na nossa cidade. Eu gosto demais e acho que a cada ano está melhor, com segurança e organização”, destacou.

A dona de casa Cristiana da Silva foi curtir a noite com um grupo de amigas. “Para nós, o importante é a diversão e, com segurança, melhor ainda”. Rosângela Diniz, também dona de casa, disse que todo ano marca presença no Centro Histórico. “Isso aqui é bom demais, muito organizado”, pontuou.

Para a comerciária Solange da Silva a noite foi motivo de comemorar ao lado das amigas. “A gente veio se divertir e a Prefeitura faz muito bem à nossa cidade com esses eventos. Eu faço questão de vir porque sei que sempre é um evento tranquilo. Tenho que parabenizar”, declarou.

Comerciantes – Muitos comerciantes aproveitaram o evento para ganhar uma renda extra. Foi o caso de Kelly Teixeira. “É sempre bom um evento de rua para nós, comerciantes. Dá para tirar um dinheirinho, mas a concorrência está grande. O bom mesmo é que estamos trabalhando e ao mesmo tempo dá para se divertir. A gente ri demais”, disse.

Ana Lúcia da Silva também afirmou que a Folia de Rua é o momento de faturar vendendo água, cerveja, refrigerante, pipoca, doces. “É cansativo, mas a gente precisa trabalhar e é bom ter a possibilidade dentro desse evento. Trouxe meu marido, meus filhos. Todo mundo unido e a gente só sai daqui no final”, disse.

“Tem ano que vendo muito, tem ano que vendo menos, mas o que importa é a brincadeira e a diversão. Aqui vemos gente de todos os estilos e eu trouxe muitas tiaras para vender e enfeitar os cafuçus”, disse a comerciante Rosilene da Silva.

“Todo ano eu estou aqui trabalhando. Para mim, é o melhor dia de todos. É divertido, movimentado, uma festa para toda a família, e eu ainda consigo ganhar um dinheirinho”, brincou a vendedora de espetinhos e bebidas Berta Lúcia Lacerda de Oliveira.

Segurança – Durante toda a programação do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias até o tradicional desfile do Carnaval Tradição, os foliões contam com um aparato de segurança que envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e o Corpo de Bombeiros.

A ação também conta com o apoio de diversas secretarias municipais, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Saúde (SMS), Limpeza Urbana (Emlur).