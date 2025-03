Cantor baiano Netinho está internado em UTI e cancela shows

O cantor Netinho, 58, está internado há quatro dias no Hospital Aliança Star, em Salvador, e precisou cancelar sua agenda de shows no Carnaval.

Ele usou as redes sociais nesta sexta-feira (28) para tranquilizar os fãs e informou que segue realizando exames, já que a equipe médica ainda não anunciou um diagnóstico.

Netinho deu entrada na unidade hospitalar reclamando de fortes dores no corpo, que limitaram seus movimentos. O intérprete de “Milla” explicou: “Estou fazendo exames porque tive uma dor há quatro dias. O meu médico, que me acompanha desde 2013, pediu para que eu me internasse e realizasse uma série de exames investigativos para identificar exatamente a causa dessa dor e da dificuldade de movimentos que ainda sinto.”

Ele continuou explicando que, por causa da dor, precisou se afastar do Carnaval 2025. Netinho faria seis apresentações em cinco dias de folia. “Meus contratantes entenderam, minha banda e equipe [também]. Todo mundo. Tudo certo, sigo aqui”, afirmou.

O cantor, que acredita deixar a UTI e ir para um quarto dentro de dois dias, disse que muitos exames já tiveram seus resultados divulgados e que aguarda o diagnóstico dos médicos nas próximas horas: “Estou pacientemente fazendo todos os exames. Sigo sem dor, mas ainda com dificuldade de movimentos. Apesar disso, tenho feito duas sessões diárias de caminhadas e exercícios físicos com fisioterapeutas”.

