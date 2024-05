Veja o que foi destaque neste sábado no ParaibaOnline

Dê uma espiada´ nas notícias que foram destaque ao longo deste sábado no noticiário do ParaibaOnline.

Informe-se e compartilhe informação com procedência.

No ParaibaOnline o Maior São João do Mundo já começou!

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/05/25/no-paraibaonline-o-maior-sao-joao-do-mundo-ja-comecou/

Com um a menos, Botafogo-PB vence Sampaio e segue na cola do líder

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/com-um-a-menos-botafogo-pb-vence-sampaio-e-segue-na-cola-do-lider/

Galante realiza primeiro dia de prévia do Maior São João

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/05/25/galante-realiza-primeiro-dia-de-previa-do-maior-sao-joao/

Podcast: professor destaca a prática de exercícios para idosos

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/05/25/podcast-professor-destaca-a-pratica-de-exercicios-para-idosos/

Porto Alegre registra o maior volume de chuvas num mês desde 1916

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/25/porto-alegre-registra-o-maior-volume-de-chuvas-num-mes-desde-1916/

Guitarrista do Afrocidade morre após ser espancado

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/25/guitarrista-do-afrocidade-morre-apos-ser-espancado/

Presidente do SindCampina fala sobre expectativa do setor para o Maior São João do Mundo

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/05/25/presidente-do-sindcampina-fala-sobre-expectativa-do-setor-para-o-maior-sao-joao-do-mundo/

Treze vence a quinta partida seguida e dispara na liderança da Série D

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/treze-vence-a-quinta-partida-seguida-e-dispara-na-lideranca-da-serie-d/

Consultório JM: Médico fala sobre os tipos de anestesias

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/25/consultorio-jm-medico-fala-sobre-os-tipos-de-anestesias/

Agnello Amorim: À sombra de O Maior São João do Mundo

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/conteudo/a-sombra-de-o-maior-sao-joao-do-mundo/

Geração Z: com medo do futuro, jovens começam a comprar imóveis

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/25/geracao-z-com-medo-do-futuro-jovens-comecam-a-comprar-imoveis/

Vídeo: veja como foi o primeiro ensaio para o casamento coletivo em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/05/25/video-veja-como-foi-o-primeiro-ensaio-para-o-casamento-coletivo-em-campina-grande/

Fique atento: este é o último final de semana para declarar o IR 2024

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/25/fique-atento-este-e-o-ultimo-final-de-semana-para-declarar-o-ir-2024/

Tite ainda busca encontrar a melhor forma no Flamengo

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/tite-ainda-busca-encontrar-a-melhor-forma-no-flamengo/

Empresas aéreas brasileiras anunciam parceria em voos domésticos

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/25/empresas-aereas-brasileiras-anunciam-parceria-em-voos-domesticos/

Dom Sérgio da Rocha: Amor e lágrimas

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/conteudo/amor-e-lagrimas/

Aparte: secretário detona opositores e critica individualismo de aliado

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/25/aparte-secretario-detona-opositores-e-critica-individualismo-de-aliado/

Podcast: aprenda a fazer deliciosos pastéis de banana

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/05/25/podcast-aprenda-a-fazer-deliciosos-pasteis-de-banana/

Podcast: professor explica aspectos das expressões da língua portuguesa

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/05/25/podcast-professor-explica-aspectos-das-expressoes-da-lingua-portuguesa/

Lições de Dom Luís Fernandes que ecoam pelos anos

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/licoes-de-dom-luis-fernandes-que-ecoam-pelos-anos/

