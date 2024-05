Em entrevista ao ParaibaOnline, Divaildo Junior, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Campina Grande (SindCampina), falou sobre as expectativas e os preparativos para o Maior São João do Mundo, que tem início na próxima quarta-feira, 29.

Segundo Divaildo, o setor privado já está investindo fortemente na decoração dos bares e restaurantes, criando um ambiente de pertencimento – que é essencial para a cidade durante o período.

“A expectativa é a melhor possível. Temos todos os indicativos de que teremos uma grande festa, acredito que com público recorde,” afirmou.

Ele mencionou também o novo layout do Parque do Povo, que agora conta com uma área ampliada para shows e a volta da gastronomia para a área superior, próxima ao Parque Evaldo Cruz, onde também haverá atuações culturais.

“Teremos um resgate da gastronomia. Nos últimos anos, a participação da gastronomia no Parque do Povo diminuiu devido à supervalorização da área de shows. […] Agora, com o novo layout, a gastronomia volta a ter um novo momento, onde o palco cresce e a gastronomia volta a crescer novamente”, pontuou o presidente do Sindicato.

Confira a entrevista completa: