Podcast: professor explica aspectos das expressões da língua portuguesa

No quadro “Hora das Letras” do programa Conexão Caturité, transmitido pela rádio Caturité FM, o professor Golbery Rodrigues trouxe uma explicação técnica sobre expressões populares em língua portuguesa.

O tema abordado na edição de hoje foi a curiosa expressão: “Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota?”

Durante o quadro, Golbery explicou que a origem dessas expressões está ligada à evolução da língua portuguesa e aos costumes antigos.

Ele destacou que o verbo “calçar” vem do latim “calceare”, que significa “colocar nos pés”, enquanto “botar”, derivado do espanhol “botar”, adquiriu no Brasil o sentido de “colocar, pôr”.

Golbery ressaltou que essas expressões se perpetuaram na língua devido ao uso popular, e muitas vezes as palavras assumem significados específicos conforme o contexto cultural e histórico.

“Calçar a bota” e “botar a calça” são exemplos claros de como a língua é viva e moldada pelo uso cotidiano das pessoas.

Ouça o podcast completo: