Giro Brasil: notícias que repercutem pelo país neste sábado

Sinistros acionados no RS já somam R$ 1,7 bilhão, mortes por PMs com câmeras têm alta sob Tarcísio, brasileiro que era refém do Hamas é achado morto e outras notícias para começar este sábado (25).

CHUVAS NO SUL

Tragédia no RS é o maior sinistro enfrentado pelas seguradoras no Brasil, diz setor. De acordo com CNseg, ocorrências acionadas no estado já somam R$ 1,7 bilhão.

CHUVAS NO SUL

Superlotação e falta de água e de alimentos: moradores da periferia de Porto Alegre relatam dificuldades. Bairros são abastecidos por caminhões-pipa, e supermercados estão vazios.

CHUVAS NO SUL

Pedido de impeachment contra prefeito de Porto Alegre é protocolado na Câmara. Iniciativa de líder comunitário filiado ao PT é vista com pouca chance de prosperar; Sebastião Melo atribui pedido à disputa política.

PETROBRAS

Magda Chambriard assume presidência da Petrobras. Substituta de Prates foi confirmada pelo conselho de administração nesta sexta (24).

GOVERNO LULA

Lula enfrenta protesto de professores em SP e diz que país estava destroçado pelo negacionismo. Profissionais pedem retomada de negociação por reajuste salarial, interrompida pelo governo federal.

VIOLÊNCIA

Mortes por PMs com câmeras aumentam 86% sob Tarcísio e chegam a 84 em 2023. Apesar do crescimento, número segue em um nível abaixo do que era antes do uso do equipamento.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Embaixador brasileiro não volta ao cargo porque Israel quis ‘humilhar Brasil’, diz Amorim. Repreendido publicamente após Lula comparar ofensiva em Gaza com Holocausto, Frederico Meyer está em Tel Aviv, segundo Itamaraty, mas não reassumiu função.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Refém brasileiro na Faixa de Gaza é encontrado morto, afirma Exército de Israel. Michel Nisenbaum, 59, foi sequestrado pelo Hamas nos ataques de 7 de Outubro; outros dois corpos foram localizados.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Tempestade de poeira atinge cidades do interior de SP. Moradores relatam que fenômeno se formou no início da tarde desta sexta (24) encobrindo municípios como Ribeirão Preto e Franca em meio à seca que atinge a região.

TELEVISÃO

Netflix aumenta valor de mensalidade para todos os tipos de planos no Brasil. Mudança já passa a valer a partir de hoje; no ano passado, empresa anunciou cobrança por compartilhamento de senha.

CELEBRIDADES

Por onde andam as ‘Angelicats’, as ‘Paquitas’ de Angélica? Camila Pitanga era uma delas. Programas infantis da apresentadora também revelaram nomes como o de Giovanna Antonelli, Juliana Silveira, Joana Limaverde e Geovanna Tominaga.

