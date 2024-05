Guitarrista do Afrocidade morre após ser espancado

O músico Flávio de Oliveira da Silva, 32, mais conhecido como Fal Silva, morreu na noite da última sexta-feira (24), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (BA), após ser espancado.

Ele ganhou visibilidade nacional como guitarrista da banda Afrocidade.

Segundo informações da Polícia Civil, o artista foi atacado por um grupo de quatro homens na rua Bahia, no bairro Novo Horizonte.

VNo boletim de ocorrência, testemunhas disseram que Fal estava numa pizzaria quando foi chamado pelos suspeitos, que estavam na entrada do local. Ao sair, a vítima foi agredida com chutes e socos. A polícia e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados, mas o músico não resistiu.

As circunstâncias, autoria e motivação do homicídio são apuradas pela 4ª Delegacia de Homicídios, em Camaçari.

Em publicação nas redes sociais, o Afrocidade lamentou a morte de seu membro. “Ainda difícil de acreditar, sentiremos muito sua falta. Descanse em paz irmão”, disse em postagem no Instagram.

Fal estava na banda desde sua fundação, em 2011, na cidade de Camaçari. A produtora do grupo, Isé Música Criativa, compartilhou nas redes sociais que o músico “trazia a ousadia que casava com as vozes e a percussão. Na banda, era considerado o ‘violeira da maldade’. Quem acompanha o Afrocidade percebia o quanto ele vivia a música intensamente nos palcos e também fora deles”.

O sepultamento acontecerá neste domingo (26), às 9h, no cemitério da Gleba H, em Camaçari.

*BRUNO LUCCA/ folhapress