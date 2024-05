Galante realiza primeiro dia de prévia do Maior São João

Foi dada a largada da maratona junina em Campina Grande, com a realização da prévia d’O Maior São João do Mundo no distrito de Galante, neste sábado, 25.

O evento, considerado o maior São João de Galante dos últimos anos, ocorreu com uma grande presença dos forrozeiros. Três bandas se apresentaram e a estrutura montada contou com atenção especial para a segurança, com vistoria na entrada e equipes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar circulando no espaço da festa.

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, destacou a importância do Distrito de Galante dentro das celebrações da terra que faz O Maior São João do Mundo.

“Estamos a poucos dias da abertura d’O Maior São João do Mundo, no Parque do Povo, mas uma das novidades deste ano é que Galante se transformou no pé direito do São João, abrindo a festa. Aqui em Galante, nós teremos 16 datas com uma programação espetacular, aproveitando o potencial que Galante tem. O São João não é só uma festa. Para Campina Grande é o principal motor de geração de emprego e renda. É quando o comércio, formal e informal, se movimenta e garante a sua sobrevivência com muita dignidade”, afirmou Bruno Cunha Lima.

Com shows de Boêmio Raiz, Samya Maia e banda Forró na Roupa, a cultura nordestina foi amplamente celebrada. A cantora Samya Maia comemorou a chegada dos festejos juninos e anunciou um novo projeto para 2024.

“Um prazer imenso estar aqui no São João de Galante, agradeço a todos vocês, à Prefeitura de Campina Grande e à Arte Produções. Esse ano nós estamos muito felizes com o lançamento do nosso projeto o ‘Pra Recordar’, para fazer todo mundo cantar com a gente grandes sucessos do forró”, afirmou Samya.

A prévia junina em Galante contou também com a presença de agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), além de uma equipe de 20 profissionais da Secretaria de Saúde de Campina Grande. Educadores da Campanha“Forró sim, Assédio não”, da Coordenadoria da Mulher do Município, e da Campanha de Combate ao Abuso e à Exploração do Trabalho Infantil, da Secretaria de Municipal de Assistência Social (Semas) trabalharam no São João em Galante.

“É a minha primeira vez aqui em Galante, e eu vou continuar vindo nos finais de semana pra cá. A festa bem organizada, bonita e com muita segurança. Os serviços de saúde também são muito importantes, qualquer problema que acontecer as pessoas já estão assistidas”, declarou Aldair Cosme , morador do Bairro do Cruzeiro.

Com a vasta oferta de serviços, este primeiro dia foi primordial para que o público pudesse acompanhar e conhecer todos os serviços que serão oferecidos durante toda a edição 2024 do São João de Galante.