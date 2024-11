Fatos marcantes da quinta-feira no ParaibaOnline; informe-se

Saiba as notícias que foram destaque nesta quinta-feira no noticiário do ParaibaOnline.

Atualize-se e compartilhe informação com procedência

Diretores da Vai de Bet pedem mudança de depoimento à Polícia Civil – ParaibaOnline

Black Friday: saiba qual é o produto mais mais buscados pelos consumidores

Fundação PB Saúde: Provas de concurso têm datas alteradas para alguns cargos

Procon Campina Grande reforça orientações para consumidores durante a Black Friday – ParaibaOnline

Fiéis superlotam festa religiosa em Campina Grande; veja as imagens

Dois deputados se lançam na disputa por vaga no TCE da Paraíba

Dois tribunais superiores recriam o extinto quinquenio

Presidente Lula: não há abuso ao tributar mais ricos no Imposto de Renda

Justiça Eleitoral faz encontro na Paraíba e homenageia ministro paraibano do TCU

Bebê de 6 meses morre em hospital em João Pessoa; família pede investigação – ParaibaOnline

Ônibus capota entre Cajazeiras e São José de Piranhas; 12 ficam feridos

Concessionária de energia abre 20 vagas de emprego na Paraíba

Moraes: 8/1 demonstrou falência da autorregulação das redes

Prefeitura de Campina Grande antecipa pagamento dos servidores

Pacote do corte de gastos é anunciado com previsão para 5 anos

PF deflagra operação em empresa de assessoria em licitações na PB

Atlético-MG é punido com jogos sem torcida por confusão na final da Copa do Brasil

Caixa eletrônico em posto de gasolina é explodido em João Pessoa

Projeto aumenta tempo de banimento de torcedores violentos

Ex-prefeitável “não quis ser secretário” e detona adversários

Confira também:

Resumo dos fatos que repercutem pelo país nesta quinta-feira

Soube disto? Notícias que podem ser do seu interesse