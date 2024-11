Prefeitura de Campina Grande antecipa pagamento dos servidores

A Prefeitura de Campina Grande realizará, nesta sexta-feira, 29, o pagamento antecipado dos salários dos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas.

De acordo com a Secretaria de Finanças de Campina Grande, até a próxima segunda-feira, 2 de dezembro, o calendário referente às folhas do 13° Salário e dezembro dos servidores.

Também deverá ser anunciado, até a próxima segunda-feira, o pagamento do 14° Salário aos servidores das unidades da rede municipal de ensino com melhor desempenho durante o ano de 2024, com base na avaliação da Secretaria de Educação.

Já os salários dos contratados serão pagos até o próximo dia 10 de dezembro, seguindo o calendário regular mantido rigorosamente desde o início da atual administração.