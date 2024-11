Caixa eletrônico em posto de gasolina é explodido em João Pessoa

Na madrugada desta quinta-feira (28), ladrões armados explodiram um caixa eletrônico em um posto de gasolina na região das Três Lagoas, em João Pessoa.

Apesar dos danos, o equipamento permaneceu fechado e o dinheiro não foi levado.

A explosão causou estragos no teto do posto, bombas de combustível e em parabrisas de caminhões estacionados no local.

Testemunhas relataram que pessoas em situação de rua foram rendidas pelos criminosos.

O local já foi alvo de ataques similares em 2020.

Cinco homens armados participaram do crime, e a Polícia Civil iniciou investigações para identificar os suspeitos