Fieis superlotam festa religiosa em Campina Grande; veja as imagens

Tem chamado a atenção da comunidade católica a grande quantidade de pessoas que está participando da festa de Nossa Senhora das Graças, na paróquia que leva o seu nome, no bairro da Liberdade, em Campina Grande.

Na noite desta quarta-feira, data consagrada à padroeira, os fiéis superlotaram a ampla igreja das Graças, como também a espaçosa área externa, onde tem acontecido a confraternização após as celebrações, com a tradicional quermesse e apresentações culturais.

Conforme a comissão organizadora, apenas dentro da igreja estavam presentes cerca de 1.200 pessoas.

A festa terá prosseguimento todas as noites, até o próximo domingo, com a coordenação do pároco, padre Aldevan Guedes Pereira.

Confira as imagens da celebração:

Vídeos: pascom/igrejadasgraças