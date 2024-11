Procon Campina Grande reforça orientações para consumidores durante a Black Friday

O coordenador do Procon de Campina Grande, Waldeny Santana, destacou a atuação intensificada do órgão nesta sexta-feira (Black Friday), com plantão no calçadão da Cardoso Vieira das 8h às 22h, além de fiscalização itinerante com 17 fiscais e duas viaturas.

O objetivo é orientar e proteger o consumidor, garantindo que as promoções sejam reais e transparentes.

O Procon tem disponibilizado pesquisas de preços em seu site desde o início do mês, permitindo ao consumidor comparar os valores anunciados durante o evento promocional.

Waldeny enfatizou a importância de planejar compras, evitar decisões emocionais e verificar a credibilidade de empresas, principalmente em transações online, recomendando o registro de prints antes e depois das compras.

Além disso, o coordenador mencionou que as empresas mais reclamadas, como Cagepa e operadoras de telecomunicação, estão sendo notificadas e buscando alinhamento para reduzir queixas.

Segundo Waldeny, o papel do Procon vai além da fiscalização, atuando como mediador para solucionar conflitos e promover a satisfação dos consumidores.

Para mais informações, os consumidores podem acessar o site do Procon, ligar para o número 151 ou visitar o posto fixo do órgão.

Confira a fala do coordenador abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline