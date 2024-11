Black Friday: Procon de Campina Grande identifica grande variação de preços

O Procon de Campina Grande está monitorando os preços no comércio local com o objetivo evitar a prática ilegal da maquiagem de preços, durante a principal campanha promocional dos lojistas, que acontece nesta sexta-feira, 29: a Black Friday.

Para tanto, o órgão realizou duas pesquisas de preços nos últimos 30 dias, que identificou, por exemplo, uma variação de preços de 92,86% num produto nas lojas Casas Bahia.

O coordenador do Procon Municipal, Waldeny Santana, informou que as duas pesquisas de preços reúnem alguns dos produtos mais procurados pelos consumidores campinenses durante a Black Friday; e tem o objetivo de auxiliar a sociedade na hora de aproveitar a campanha promocional.

“Com a divulgação do real preço de cada produto, tentamos evitar a falsa impressão de desconto ao consumidor”, acrescentou Santana.

A primeira pesquisa aconteceu no dia 29/10/24 (terça-feira) e a segunda foi realizada nessa quarta-feira, dia 27/11/24. Ambas foram divulgadas nesta quinta-feira, dia 28. Nos levantamentos, o Procon-CG destacou que a maior variação de preço foi identificada na loja Casas Bahia – com o fogão Consul branco, de cinco bocas.

a primeira pesquisa, o produto estava sendo vendido ao preço de R$ 1.399,90; e na segunda, o mesmo item estava custando R$ 2.699,90, ou seja, sofreu um aumento de 92,86%.

Os levantamentos de preços realizados pelo Procon-CG, reúnem informações de 35 produtos, dentre eles: fogão, refrigerador, lavadora, TV’s, cooktop, notebooks, celulares e ar-condicionados comercializados por cinco dos maiores estabelecimentos comerciais do município, foram eles: Casas Bahia, Magazine Luiza, Atacadão dos Eletros, Armazém Paraíba e Rio do Peixe, com respectivos endereços.

Nas pesquisas do Procon Municipal também constam orientações para que o consumidor realize suas compras de uma forma mais segura, inclusive as virtuais; e que consiga fazer uma economia real, apontando as variações de preços. Para conferir os estudos na íntegra, acesse: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/