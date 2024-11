Dois deputados se lançam na disputa por vaga no TCE da Paraíba

O deputado estadual Jutay Menezes (Republicanos, foto) anunciou que também pretende disputar a vaga que será aberta, no próximo mês, de conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, com a aposentadoria de Arthur Cunha Lima.

O deputado estadual Taciano Diniz (UB) igualmente tem alimentado o desejo de concorrer à referida vaga.

*notícias da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

