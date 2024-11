Concessionária de energia abre 20 vagas de emprego na Paraíba

A Energisa Paraíba está com 20 vagas de emprego abertas nas áreas técnicas e administrativas nos municípios de João Pessoa, Patos, Cajazeiras, Teixeira, Sousa, Campina Grande, Santa Rita e outras diversas cidades. As oportunidades são para todos os interessados que atendam aos pré-requisitos das vagas.

Entre as oportunidades oferecidas, a maioria são para eletricistas, mas também há vagas para auxiliar comercial, engenheiro, entre outras.

A Energisa oferece benefícios como planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, proporcionando acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros.

Para se candidatar, os interessados podem acessar as vagas na plataforma de carreiras da Energisa em https://grupoenergisa.gupy.io/, onde encontrarão informações detalhadas sobre localidade, pré-requisitos, atividades e a opção de inscrição para as vagas desejadas.

A empresa também sugere o cadastro do currículo no Banco de Talentos, permitindo assim, que entre em contato quando surgirem oportunidades compatíveis com o perfil do profissional.

Além das vagas regulares, a Energisa destaca também o Programa de Estágio, que oferece aos estagiários a oportunidade de construir uma carreira sólida em uma empresa em constante crescimento.

O processo seletivo acontece de forma online em quatro etapas e os candidatos selecionados terão a chance de atuar em diversos departamentos da empresa, desfrutando de uma remuneração competitiva no mercado, incluindo benefícios como vale-transporte e seguro de vida. Para mais informações sobre o programa de estágio, acesse https://estagioenergisa.gupy.io/