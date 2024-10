O sábado foi de muitas informações e novidades; confira

Veja abaixo as notícias mais lidas neste sábado no noticiário do ParaibaOnline.

Aproveite e compartilhe informação com procedência.

Prefeitura de Campina Grande e construtora acertam retomada da obra do Capitólio

Datafolha: muitos brasileiros não teriam ido votar se não fosse obrigatório

Sistema carcerário: déficit de vagas no Brasil passa de 174 mil

Dom Manoel Delson: Com a Mãe Aparecida avançar na missão da Igreja!

Brasil tem quase 50 candidatos a prefeito que não sabem se estão eleitos

Novela Mania de Você na Globo; resumo dos próximos capítulos

Copa Libertadores feminina: Corinthians vai à semifinal

Paralimpíadas Universitárias: atleta da UFCG conquista medalhas de ouro e prata

Sine-PB oferta mais de 700 vagas de emprego em 10 municípios

Humorista Ary Toledo morre aos 87 anos; saiba detalhes

Preso em Santa Rita suspeito de estuprar enteada de 11 anos em Recife

Divulgado Edital do concurso para Corpo de Bombeiros da Paraíba

Servidores do IBGE anunciam paralisação

Podcast: Empaer traz informações sobre a cultura do maracujá

Helicóptero dos Bombeiros cai durante buscas em MG; 6 pessoas morrem

Vitória alivia, mas fraco desempenho mantém pressão sobre Dorival

Especial: pacientes oncológicos precisam viajar pelo país para fazer tratamento

Treze oficializa contratação do novo técnico para temporada 2025

