Divulgado Edital do concurso para Corpo de Bombeiros da Paraíba

Foi publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba deste sábado (12) o edital do concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2025 do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. O concurso tem 15 vagas para candidatos que tenham ensino superior completo.

A remuneração começa com R$ 3.003,481 no primeiro ano como cadete, e chega até R$ 8.639,32 para 2º tenente do Corpo de Bombeiros. As inscrições são entre 12 e 25 de outubro, no site do Corpo de Bombeiros. A taxa de inscrição é de R$ 120.

Para concorrer, os interessados devem estar inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2024 (Enem 2024).

Também existem outros requisitos, que estão disponíveis no edital. Entre as exigências estão a idade entre 18 e 32 anos no ano de 2025, a altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, não possuir tatuagens visíveis e ser aprovado em todas as etapas do concurso.

O certame tem etapas complementares, que compreendem os exames psicológicos, de saúde e de aptidão física, e a última etapa é a avaliação social.

O CFO dos Bombeiros tem duração de três anos letivos, em tempo integral e regime de dedicação exclusiva, na Academia de Bombeiro Militar Aristarco Pessoa, em Mangabeira, em João Pessoa.

Remuneração já no curso

O ingresso no CFO vai ser na graduação de praça especial, como cadete, nos três anos. Após a conclusão do curso, com aproveitamento, os concluintes são declarados aspirantes a oficial aos Bombeiros. Em seguida, deve ser feito um estágio probatório de, no mínimo, seis meses. Após a conclusão do estágio, os aspirantes são promovidos ao posto de 2º tenente BM.

A formação prepara o profissional para comandar e coordenar as ações de segurança pública, através de ações e operações de Bombeiro Militar, e ainda, comandar guarnições e operações de salvamento e combate à incêndios, executar ações de Defesa Civil, realizar vistorias técnicas em edificações e atividades de guarda vidas; gerenciar recursos humanos e logísticos, participar do planejamento de ações e operações de Bombeiro Militar, desenvolver estudos e pesquisas voltadas para a segurança de pessoas e bens e atuar em socorro de resgate e atendimento pré-hospitalar.

Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros

Vagas: 15 (12 de ampla concorrência e 3 para negros)

Nível: superior

Salário: de R$ 3.003,481 até R$ 8.639,32

Prazo de inscrição: 12 a 25 de outubro

Local de inscrição: site do Corpo de Bombeiros

Taxas de inscrição: R$ 120

Edital do CFO do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba

