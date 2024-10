A Prefeitura de Campina Grande e a empresa responsável pela obra de Requalificação do Cine Capitólio, a MVP Engenharia e Construções Ltda., alinharam os termos para a retomada imediata dos trabalhos de recuperação do prédio. De acordo com o secretário de Obras do município, Joab Machado, já a partir da próxima semana, a obra do novo “Capitólio da Educação” já terá continuidade.

Entre as ações realizadas para viabilizar a retomada, foram feitos ajustes orçamentários e de projetos, além de revisões nas documentações judiciais abertas pelas partes envolvidas. Todos os trâmites convergiram para um entendimento comum, permitindo o reinício das atividades no local.

Inicialmente, a previsão de conclusão das obras era para dezembro de 2024. Contudo, com os novos ajustes, o prazo foi estendido, e agora a expectativa é que a requalificação do Cine Capitólio seja finalizada em junho de 2025.

O Cine Capitólio se tornará o “Capitólio da Educação” e, de acordo com o projeto elaborado pela Prefeitura, que foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep), o novo equipamento municipal vai oferecer atividades artísticas, culturais e educacionais, destinadas aos estudantes da cidade.