Fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Tempestade causa apagão e vendaval em São Paulo, Lula defende ampliar para R$ 5.000 a isenção do IR, transplantados recebem órgãos contaminados com HIV no Rio de Janeiro e outras notícias para começar este sábado (12).

PREVISÃO DO TEMPO

Tempestade causa apagão e uma morte em São Paulo; 3 também morrem em Bauru. Falta de energia já dura mais de 12 horas; chuva provoca colapso de muro, que atinge pedestres no interior.

GOVERNO LULA

Avaliação de Lula segue estável e similar à de Bolsonaro após 1 ano e 9 meses, aponta Datafolha. Petista é aprovado por 36% dos entrevistados e reprovado por 32%; na opinião de 41%, situação econômica do país piorou.

MERCADO

Lula defende imposto mínimo para milionário e fala em isenção de IR para ganho maior que R$ 5.000. Presidente disse que quem vive de especulação que deveria pagar Imposto de Renda; dólar dispara após falas.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Pacientes transplantados no RJ recebem órgãos infectados com HIV. Secretaria de Saúde do Rio classificou o ocorrido como ‘inadmissível’.

ELEIÇÕES SP

Boulos resgata estilo ‘raiz’ e amplia indignação para atrair eleitor de Marçal. Ajuste no comportamento no segundo turno contra Nunes, com retórica mais dura, tenta capturar apoiadores do influenciador e seguir conselho de Lula por abordagem ‘mais emocional’.

ELEIÇÕES CE

Candidato do União Brasil decide apoiar PL em Fortaleza em novo revés para o PT. Após prefeito do PDT frustrar petistas e declarar neutralidade, Capitão Wagner declara apoio a André Fernandes no 2º turno da capital cearense.

GOVERNO LULA

Pedágio sem cancela vai prever 30 dias para pagamento e dados em aplicativo do usuário. Sistema vai integrar dados de cobrança, e usuário receberá informações na Carteira Digital de Trânsito.

VENEZUELA

Brasil se abstém em votação sobre Venezuela no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Órgão decidiu por permanência de missão de investigação das Nações Unidas no país caribenho; havia temor de que aliados de Maduro impedissem renovação.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel ataca base da ONU pela segunda vez; europeus falam em ataque deliberado. Tel Aviv afirma mirar Hezbollah e diz ter pedido que soldados das Nações Unidas no Líbano buscassem abrigo.

BETS NO BRASIL

Promotoria não vê indícios de lavagem de dinheiro de Gusttavo Lima no caso das bets. Cantor agradeceu a promotores em show nesta quinta (10); defesa diz que parecer ‘reflete convicção’ de inocência.

SÃO PAULO

Casarão na Liberdade vira cracolândia e gera tensão na vizinhança. Proprietário pediu reintegração de posse do imóvel, que foi invadido; polícia realiza ações, mas usuários retornam.

TELEVISÃO

Mesmo toda arrumadinha, tenho cara de pobre para as pessoas, diz Regina Casé. Em entrevista à Folha de S.Paulo, atriz reflete sobre as personagens ao longo da carreira e retorna com sitcom ‘Tô Nessa!’

CORPO

Análise de creatinas vendidas no Brasil reprova 18 produtos. Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais verificou a pureza de 88 creatinas comercializadas.

