Podcast: Empaer traz informações sobre a cultura do maracujá

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, Geneilson Evangelista da Silva, assessor regional de crédito rural da Empaer, conversou sobre a cultura do maracujá.

Ele destacou a importância da fruta tropical e seus benefícios, como o suco, sorvete e polpa. Ele também mencionou os cuidados necessários para o manejo da planta, como poda, irrigação e controle de pragas como o percevejo preto e a mosca do botão floral.

Geneilson enfatizou a importância de análise de solo e água para garantir uma produção saudável e de alta qualidade. Além disso, orientou sobre a polinização artificial para aumentar a produtividade.

