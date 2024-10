Preso em Santa Rita suspeito de estuprar enteada de 11 anos em Recife

A Polícia Militar prendeu, nessa quinta-feira (10), no centro da cidade de Santa Rita, na Paraíba, um homem suspeito de estuprar a enteada, de apenas 11 anos, na cidade de Recife, em Pernambuco.

O crime teria acontecido na semana passada, na casa onde ele morava com a vítima e a mãe dela.

Policiais da Força Tática do 7º Batalhão tinham informações de que havia um suspeito que tinha cometido um crime em Pernambuco e estava foragido em Santa Rita.

Ao passar pela praça Getúlio Vargas, que fica no centro de Santa Rita, os policiais se depararam com um homem que carregava uma mochila com brasão e nome do Estado de Pernambuco (foto).

Ao fazer a abordagem e entrevista policial, foi constatado de que se tratava do acusado.

Ele foi apresentado na 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita.