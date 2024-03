Abaixo uma seleção das informações mais lidas nesta quinta-feira no noticiário do ParaibaOnline.

Leia, informe e compartilhe.

Braiscompany: veja fotos da prisão dos donos da empresa, confirmada pela PF

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/29/braiscompany-veja-fotos-da-prisao-dos-donos-da-empresa-confirmada-pela-pf/

Campinense vence o Nacional de Patos e alivia crise

https://paraibaonline.com.br/esportes/campinense-vence-o-nacional-de-patos-e-alivia-crise/

Obesidade atinge 1 bilhão de pessoas no mundo; leia detalhes

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/02/29/obesidade-atinge-1-bilhao-de-pessoas-no-mundo-leia-detalhes/

União Brasil elege nova direção e evita reeleição do atual presidente

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/29/uniao-brasil-elege-nova-direcao-e-evita-reeleicao-do-atual-presidente/

Loja de artigos infantis é incendiada em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/29/loja-de-artigos-infantis-e-incendiada-em-campina-grande/

Veneziano solicita ao Ministério da Educação implantar IFPB em três cidades da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/29/veneziano-solicita-ao-ministerio-da-educacao-implantar-ifpb-em-tres-cidades-da-paraiba/

Tribunais do Júri de Campina Grande vão julgar 35 processos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/29/tribunais-do-juri-de-campina-grande-vao-julgar-35-processos/

Obras do Açude Novo: cabos de telecomunicações serão desligados

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/29/obras-do-acude-novo-cabos-de-telecomunicacoes-serao-desligados/

Tribunal Pleno mantém sentença que afasta Buega Gadelha da presidência da FIEP

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/29/tribunal-pleno-mantem-sentenca-que-afasta-buega-gadelha-da-presidencia-da-fiep/

2024: Brasil tem mais de um milhão de casos de dengue

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/02/29/2024-brasil-tem-mais-de-um-milhao-de-casos-de-dengue/

Concurso público: Caixa inicia inscrições; veja como pode participar

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/02/29/concurso-publico-caixa-inicia-inscricoes-veja-como-pode-participar/

Confira a programação completa do São João de Patos 2024

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/29/confira-a-programacao-completa-do-sao-joao-de-patos-2024/

Ex-tucana revela que foi procurada por agentes do governo para se filiar ao PSB

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/29/ex-tucana-revela-que-foi-procurada-por-agentes-do-governo-para-se-filiar-ao-psb/

PF prende empresários suspeitos de envolvimento com ataque golpista

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/29/pf-prende-empresarios-suspeitos-de-envolvimento-com-ataque-golpista/

Pescados: pesquisa registra grande diferença nos preços em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/29/pescados-pesquisa-registra-grande-diferenca-nos-precos-em-joao-pessoa/

Vacinação contra o vírus da gripe é antecipada; saiba detalhes

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/02/29/vacinacao-contra-o-virus-da-gripe-e-antecipada-saiba-detalhes/

Vereador sai em defesa de Romero Rodrigues: “Não é traidor”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/29/vereador-sai-em-defesa-de-romero-rodrigues-nao-e-traidor/

Economista explica como definir o preço de venda de produtos e serviços

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/29/economista-explica-como-definir-o-preco-de-venda-de-produtos-e-servicos/

Alexandre Moura: Inteligência Artificial e Smartphones

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/inteligencia-artificial-e-smartphones/

Palavrões precederam convenção do União Brasil

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/29/palavroes-precederam-convencao-do-uniao-brasil/

Loja de artigos infantis é incendiada em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/29/loja-de-artigos-infantis-e-incendiada-em-campina-grande/

Cariri com muita chuva; saiba as cidades com maior volume. Veja imagens

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/29/cariri-com-muita-chuva-saiba-as-cidades-com-maior-volume-veja-imagens/

Aparte: Vereador afirma que foi para a oposição com o consentimento de Romero

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/29/aparte-vereador-foi-para-a-oposicao-com-o-consentimento-de-romero/

Muita água nova no açude de Boqueirão; saiba detalhes

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/29/muita-agua-nova-no-acude-de-boqueirao-saiba-detalhes/

Leia também:

Brasil em notícias: fique em dia com os fatos; leitura rápida

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/29/brasil-em-noticias-fique-em-dia-com-os-fatos-leitura-rapida/

Soube das novidades? Veja o que foi destaque no ParaibaOnline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/29/soube-das-novidades-veja-o-que-foi-destaque-no-paraibaonline/