Obras do Açude Novo: cabos de telecomunicações serão desligados

A Secretaria de Obras de Campina Grande informa que, devido à necessidade de dar continuidade às obras no Parque Evaldo Cruz, será efetuado na manhã desta sexta-feira, 01, o corte das rotas de redes de telecomunicações no trecho da Rua Lino Gomes.

Esta medida tornou-se inevitável devido ao não atendimento, por parte de algumas empresas da área, às notificações anteriormente enviadas pela Secretaria, desde o final do ano passado.

Em 5 de dezembro de 2023, foi encaminhado o primeiro ofício circular, solicitando que as empresas providenciassem novas rotas para as redes presentes no local. Uma segunda notificação, datada de 26 de fevereiro de 2024, reforçou esta solicitação, dando um prazo de 24h para realização da mudança de rota.

“Lamentavelmente, até a presente data, nem todas as empresas cumpriram com a orientação da Secretaria de Obras. Dessa forma, considerando o cronograma estabelecido para conclusão do projeto, não será mais possível aguardar providências por parte dos fornecedores desses serviços.”, explicou o secretário Joab Machado, titular da Secob.

De acordo ainda com Joab Machado, a maioria das empresas cumpriu o prazo determinado pela Secob e já fez as mudanças de rota necessárias, preservando seus clientes de quaisquer prejuízos de interrupção no fornecimento de serviço de telecomunicação.