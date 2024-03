Braiscompany: veja fotos da prisão dos donos da empresa, confirmada pela PF

A Polícia Federal (PF) confirmou, na noite desta quinta-feira (29), a prisão de Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias, mais conhecidos como Antônio Ais e Fabrícia Ais.

Os dois são donos da Braiscompany, acusados de comandar um esquema de pirâmide financeira por meio da empresa.

A prisão, que ocorreu na Argentina, rapidamente virou alvo de grande repercussão na internet no início da noite, mas só se transformou em informação oficial, por meio da PF, por volta das 22h30.

A prisão do casal é destaque no site do jornal argentino Clarín e ocorreu no Haras Santa Maria, na cidade de Escobar, localizada na província de Buenos Aires.

Segundo a publicação do Clarín, Antônio Neto e Fabrícia estavam sendo vigiados há cerca de uma semana. Ainda segundo o veículo argentino, o casal havia entrado no país em meados do ano passado, por via terrestre, em Puerto Iguazú.

Foragidos desde fevereiro do ano passado, Antônio e Fabricia são acusados de causar um prejuízo bilionário por meio do esquema de pirâmide, investigado através da Operação Halving.

O casal, inclusive, já foi condenado pela Justiça Federal pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a economia popular.

Antônio neto mudou aparência

Com mandado de prisão internacional em aberto e a imagem amplamente divulgada em notícias sobre o caso, Antônio Neto promoveu uma grande mudança em sua aparência após a fuga, como é possível ver nas fotos divulgadas pelo Clarín logo após a sua prisão:

Casal e filhos passaram por vários lugares da Argentina

A reportagem publicada pelo Clarín diz ainda que, segundo fontes da investigação internacional, o casal e seus filhos passaram por diferentes lugares de Buenos Aires desde que chegaram ao país, incluindo Palermo, San Fernando e San Isidro.

Outra informação do veículo argentino é que Antônio Neto estava usando uma identidade falsa, em nome de João Felipe Costa.

Além dessa descoberta, a investigação da Interpol também conseguiu rastrear compras em um supermercado e uma academia, o que ajudou na localização do casal.

Antônio foi preso nas proximidades do condomínio onde estava morando, e ainda chegou a tentar fugir, enquanto Fabrícia foi presa em outro momento, sem informações mais detalhadas de como isso ocorreu.

Entrevista coletiva

Após confirmar a prisão do casal, a Polícia Federal convocou para esta sexta-feira (1º) uma entrevista coletiva, na sede do órgão na Paraíba, em João Pessoa, onde mais detalhes sobre a prisão do casal serão apresentados.