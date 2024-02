Vereador sai em defesa de Romero Rodrigues: “Não é traidor”

Em uma entrevista à Rádio Caturité FM, o vereador Márcio Melo, primo do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), falou sobre sua migração para a bancada de oposição na Câmara Municipal de Campina Grande. Ele, que antes era aliado do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), agora é líder interino da bancada de oposição.

A decisão, segundo revelou à reportagem do Jornal da Manhã, foi motivada por “descasos” e “falta de respeito” por parte do atual gestor municipal.

Melo teceu duras críticas à gestão de Bruno. “Além de não ter respaldo, eu passei a ser desrespeitado. Isso para mim foi o fim”, disse ele.

O vereador também defendeu o ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), que tem se mostrado insatisfeito com o seu sucessor. Segundo Melo, Romero é mais uma “vítima” dos descasos do atual prefeito.

– Romero é ciente de tudo o que acontece. Ele é uma das vítimas desde o início e hoje estão querendo achar ou colocar um bode expiatório e dizer que ele traiu, mas Romero fez a parte dele. Eu não vejo rompimento, porque Romero nunca participou da gestão, nunca foi considerado e nem reconhecido nas ações que iniciou na prefeitura. Só agora nesse momento de eleição que eles necessitam da imagem de Romero e querem pedir que ele assuma as suas decisões. Eu acho isso uma coisa absurda, porque se existe traidor, essa pessoa não é Romero – bradou o vereador.

Veja a entrevista completa em vídeo:

Vídeo: ParaibaOnline

