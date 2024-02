O vereador Márcio Melo, que passou a integrar a bancada de oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, disse que o seu primo e deputado Romero Rodrigues está informado de todas as decisões que tem tomado.

– Romero é uma das vítimas de tudo que tem acontecido, e hoje estão querendo achar ou colocar um ´bode expiatório´ ou querendo dizer que ´fulano´ traiu – desabafou o edil.

Ainda Márcio: “Me diga quando Romero participou do governo; me diga quando Romero teve vez no governo. Eu nunca vi isto! Romero nunca foi considerado nem reconhecido; nem as suas ações na prefeitura”.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

