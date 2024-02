Em seu quadro semanal “O Bê-a-bá da Economia”, na Rádio Caturité FM, o economista e professor Jhonatan Brito abordou nesta quinta-feira (29) um tema importante para os empreendedores: como calcular a precificação de produtos e serviços.

Segundo Jonathan, muitos empreendedores definem o preço sem ter clareza sobre os custos reais envolvidos na produção ou na oferta do serviço. “É fundamental que o preço seja formado de forma consciente e justa, tanto para a sociedade quanto para o produtor”, ressaltou o economista.

Ele destacou alguns pontos essenciais a serem considerados ao calcular o preço de um produto ou serviço como o custo de compra, o custo do esforço de venda e a margem de lucro desejada.

Veja o vídeo com todas as explicações:

Vídeo: ParaibaOnline

