Ex-tucana revela que foi procurada por agentes do governo para se filiar ao PSB

A ex-prefeita de Guarabira, Léa Toscano, mãe da deputada Camila Toscano (PSDB), que faz oposição ao governador João Azevêdo na Assembleia Legislativa, revelou em entrevista à imprensa concedida nesta quinta-feira (29), que foi procurada por um agente do governo para se filiar ao PSB.

Contudo, Léa Toscano, que está cotada para disputar novamente a Prefeitura de Guarabira nas eleições de outubro, disse que está analisando todas as propostas recebidas. Disse ainda não ter nada contra a pessoa do governador e que sempre fez a política correta sem bater em ninguém.

“De fato uma pessoa do governo nos procurou também, mas estou conversando com todos os partidos e vou tomar uma decisão que for melhor para mim, para o partido e nós vamos fazer uma grande campanha em Guarabira”, disse ela, acrescentando que está muito balançada a disputar o pleito.

Lembrado que a filha deputada faz parte da bancada de oposição a Azevêdo, Lea minimizou o fato e disse que o que Camila tem feito é bater nas obras do governo, no que está errado dentro do governo e não na pessoa do governador.

“Não temos nada contra ele, Inclusive, Zenóbio (in memorian) gostava muito do governador. Marivardo, irmão de Zenóbio, gosta muito do governador. A gente pode bater no governo, mas não na pessoa do governador e eu acho que eu tenho facilidade de essas pessoas me procurarem porque eu nunca ofendi ninguém, sempre fiz meu trabalho com lealdade, com sinceridade, mostrando aquilo que está errado”, destacou.