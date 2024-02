Veja o que foi destaque no noticiário deste domingo

Abaixo o resumo das notícias mais acessadas neste domingo no noticiário do Paraibaonline.

Leia e compartilhe.

Jair Bolsonaro nega trama golpista e pede anistia e pacificação durante ato público

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/25/jair-bolsonaro-nega-trama-golpista-e-pede-anistia-e-pacificacao-durante-ato-publico/

Sine de João Pessoa oferta mais de 100 vagas de trabalho nesta segunda

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/02/25/sine-de-joao-pessoa-oferta-mais-de-100-vagas-de-trabalho-nesta-segunda/

Botafogo-PB vence Pombal de virada e reassume a liderança

https://paraibaonline.com.br/esportes/botafogo-pb-vence-pombal-de-virada-e-reassume-a-lideranca/

Treze vence, acaba com alegria do Sousa e entra no G4 do Estadual

https://paraibaonline.com.br/esportes/treze-vence-acaba-com-alegria-do-sousa-e-entra-no-g4-do-estadual/

Colunista comenta sobre critérios de distribuição do ICMS na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/25/colunista-comenta-sobre-criterios-de-distribuicao-do-icms-na-paraiba/

Flamengo vence Flu e fica a um passo da Taça Guanabara

https://paraibaonline.com.br/esportes/flamengo-vence-flu-e-fica-a-um-passo-da-taca-guanabara/

Campinense perde para o CSP e se complica no Paraibano

https://paraibaonline.com.br/esportes/campinense-perde-para-o-csp-e-se-complica-no-paraibano/

Conheça cinco dicas para aperfeiçoar uma mentalidade empreendedora

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/25/conheca-cinco-dicas-para-aperfeicoar-uma-mentalidade-empreendedora/

Dois paraibanos são nomeados para o Ministério da Saúde

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/25/dois-paraibanos-sao-nomeados-para-o-ministerio-da-saude/

Deputado Ruy Carneiro: “Não vão me calar, sou ficha limpa”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/25/deputado-ruy-carneiro-nao-vao-me-calar-sou-ficha-limpa/

Empregos: Sine de Campina Grande disponibiliza 92 vagas na semana

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/02/25/sine-de-campina-grande-disponibiliza-92-vagas-de-emprego-na-semana/

Homem revela que ficou oito dias refém de fugitivos de Mossoró

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/25/homem-revela-que-ficou-oito-dias-refem-de-fugitivos-de-mossoro/

Galvão Bueno terá um programa semanal no Grupo Globo

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/25/galvao-bueno-tera-um-programa-semanal-no-grupo-globo/

Advogado dá dicas para os consumidores que vão preparar festas particulares

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/25/advogado-da-dicas-para-os-consumidores-que-vao-preparar-festas-particulares/

Justiça muda entendimento sobre golpe bancário com uso de senha do correntista

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/25/justica-muda-entendimento-sobre-golpe-bancario-com-uso-de-senha-do-correntista/

Incêndio atinge loja de produtos têxteis e borracharia no Sertão

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/25/incendio-atinge-loja-de-produtos-texteis-e-borracharia-no-sertao/

Teto de sala de aula desaba e deixa alunos feridos em faculdade de Cajazeiras

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/02/25/teto-de-sala-de-aula-desaba-e-deixa-alunos-feridos-em-faculdade-de-cajazeiras/

Cresce a taxa de suicídio entre criança e jovem

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/02/25/cresce-a-taxa-de-suicidio-entre-crianca-e-jovem/

Podcast: consultora dá dicas para a maquiagem da área dos olhos

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/02/25/podcast-consultora-da-dicas-para-a-maquiagem-da-area-dos-olhos/

Podcast: arquiteta dá dicas para uma decoração arrojada

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/02/25/podcast-arquiteta-da-dicas-para-uma-decoracao-arrojada/

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 120 milhões

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/25/mega-sena-acumula-e-premio-chega-a-r-120-milhoes/

Polícia oferece recompensa de R$ 30 mil por fugitivos de Mossoró

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/25/policia-oferece-recompensa-de-r-30-mil-por-fugitivos-de-mossoro/

Morre em João Pessoa o jornalista Agnaldo Almeida

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/25/morre-em-joao-pessoa-o-jornalista-agnaldo-almeida/

Motorista que tentou invadir Palácio da Alvorada estava bêbado e errou caminho para casa

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/25/motorista-que-tentou-invadir-palacio-da-alvorada-estava-bebado-e-errou-caminho-para-casa/

Ivete Sangalo recebe alta após diagnóstico de pneumonia

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/25/ivete-sangalo-recebe-alta-apos-diagnostico-de-pneumonia/

