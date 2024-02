Conheça cinco dicas para aperfeiçoar uma mentalidade empreendedora

Conjunto de atitudes, crenças e comportamentos que são fundamentais para quem atua no universo dos negócios, a mentalidade empreendedora (ou mindset empreendedor) também pode colaborar positivamente para a formação pessoal e profissional de pessoas que não atuam ou mesmo daqueles que não pretendem ingressar no meio empresarial.

Essa contribuição é possível porque, conforme destaca o Sebrae/PB, a cultura empreendedora trabalha com questões como a superação de desafios, o cumprimento de metas e a identificação de oportunidades, ou seja, temas e conhecimentos que fazem parte do cotidiano social e profissional.

Dessa forma, para quem busca desenvolver ou aprimorar a sua mentalidade empreendedora, a instituição elencou cinco passos que podem auxiliar e conduzir esse processo.

O primeiro deles é ter disponibilidade e curiosidade para aprender coisas novas. Esse aprendizado é importante não só para aperfeiçoar conhecimentos sobre temas e áreas já conhecidos, como também para descobrir novos interesses.

Já o segundo passo, que para muitos ainda é considerado como algo negativo e atípico, é compreender que os fracassos e erros também fazem parte do processo de aprendizado e do caminho para o sucesso. Além disso, outro ponto importante para desenvolver ou aperfeiçoar uma mentalidade empreendedora é investir na aquisição de habilidades com foco na resolução de problemas.

Em seguida, o quarto passo dessa jornada é estar disposto a assumir riscos, mas de uma forma calculada, buscando o equilíbrio entre encarar novos desafios e minimizar as chances de erro. Por fim, é fundamental criar e cultivar uma rede de apoio, que vai favorecer a troca de experiências e a celebração de parcerias.

“Para desenvolver uma mentalidade empreendedora é preciso adotar novas atitudes: estar disposto a aprender algo novo e colocar em prática, ter iniciativa na resolução de problemas, buscar complementar conhecimentos com parceiros e fazer dos obstáculos oportunidades de superação. Tudo isso faz a pessoa reprogramar a mente e desenvolver o seu lado empreendedor”, resumiu a analista técnica do Sebrae/PB, Renata Câmara.

Segundo ela, esse conjunto de habilidades são importantes não só para a gestão de negócios, como pode contribuir também com a construção de projetos de vida. “Sendo empresário ou não, desenvolver uma mentalidade empreendedora é muito importante para qualquer projeto de vida ou de carreira, uma vez que ela vai auxiliá-la no cumprimento de suas metas e objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais”, concluiu a analista.