Incêndio atinge loja de produtos têxteis e borracharia no Sertão

Um incêndio atingiu dois estabelecimentos comerciais na cidade de São Bento, no Sertão da Paraíba, na última sexta-feira (23). Uma borracharia e uma loja de produtos têxteis foram os focos das chamas. Ninguém ficou ferido.

Testemunhas informaram à TV Cabo Branco que moradores próximos aos locais onde as chamas começaram ajudaram funcionários da loja de produtos têxteis a retirar produtos do estabelecimento. Além disso, a dona da loja disse que o fogo começou na borracharia e se espalhou para o local vizinho.

Em imagens feitas por moradores de São Bento, é possível ver a proporção do incêndio, com uma grande quantidade de fumaça preta saindo de um dos estabelecimentos atingidos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e com a ajuda de um caminhão pipa o incêndio conseguiu ser contido e posteriormente apagado.

Uma perícia ainda vai ser feita no local para apontar as causas do incêndio em São Bento.

Com jpb/g1paraiba