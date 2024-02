Na edição deste final de semana, a coluna Aparte trata sobre os critérios de rateio da arrecadação do ICMS entre as cidades paraibanas.

Veja alguns tópicos.

Do ponto de vista político, e ainda mais em ano eleitoral, o tema é relevante, inegavelmente.

Mas a sua contaminação como assunto predominante tornou a discussão estéril, em alguns momentos ridícula, e cumulativamente desrespeitosa para com a cidade.

O grau de contaminação é tamanho, que em decorrência da falta de outros temas políticos polêmicos, o noticiário se estadualizou.

Ou seja, Campina passou a ´exportar´ platitudes para boa parte do restante do Estado.

Esta Coluna, modestamente, alerta e conclama as lideranças da cidade no sentido de que exerçam uma participação mais produtiva e proativa, contribuindo para trazer à tona o que verdadeiramente importa aos cidadãos e contribuintes.

Para exemplificar o que está sendo dito, recorro à recente publicação da Secretaria da Fazenda da Paraíba, com relação aos repasses de ICMS às cidades do Estado no ano passado.

João Pessoa recebeu mais de R$ 453 milhões do ICMS repassado às cidades paraibanas em 2023. Campina ficou com R$ 279 milhões.

Até aqui as transferências guardam coerência.

Acontece que a terceira posição ficou com Cabedelo, com quase R$ 178 milhões.

Em seguida, o município de Alhandra, com um recebimento de ICMS superior a R$ 100 milhões.

Patos obteve de ICMS quase cinco vezes menos do que Cabedelo, e praticamente 1/3 do que foi creditado para Alhandra.

A pujante Sousa recebeu praticamente seis vezes menos do que Cabedelo e quase quatro vezes menos do que Alhandra.

Por fim, o exemplo de Cajazeiras: repasse de ICMS mais de oito vezes inferior ao de Cabedelo; e quase cinco vezes menor do que Alhandra.

O ICMS de Alhandra ´pulou´ devido à instalação na cidade, com o estimulo de incentivos fiscais do governo estadual, de uma central de distribuição do Magazine Luíza.

É evidente que estão equivocados os critérios atuais de distribuição do ICMS com as prefeituras, que ficam com 25% da arrecadação total do referido tributo.

O alerta feito para as lideranças de Campina vale para os líderes da grande maioria dos municípios do Estado.

Quando as transferências acima mencionadas se juntam à concentração das folhas salariais do Poder Público na Paraíba em João Pessoa, na prática forma-se uma brutal movimentação orçamentária numa área restrita do território paraibano.

Com o passar do tempo, a própria Capital vai se ressentir dessa concentração, porque gradativamente atrairá para as suas periferias e o seu entorno as mazelas sociais inerentes ao ´êxodo´ interiorano estimulado pela falta de oportunidades de emprego, e que traz consigo maiores níveis de miserabilidade e de violência.

A Paraíba precisa, urgentemente, delimitar para os períodos eleitorais, esse debate infindável e improdutivo em torno de ambições e/ou projetos unicamente pessoais ou grupais.

Debate-se, por exemplo, as eleições gerais de 2026 como se elas fossem ocorrer ´amanhã´.

E para fundamentar, noutra perspectiva, o que foi exposto acima, recorro aos números do Censo de 2022 do IBGE, divulgados no dia de ontem.

Várias cidades da Paraíba lideram o ranking negativo dos municípios brasileiros no tocante ao abastecimento d´água inadequado.

A saber: Santa Cecília (campeã nacional), Baraúna, Algodão de Jandaíra, Gado Bravo, Sossêgo, Damião, Alcantil e Riacho de Santo Antônio.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

