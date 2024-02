Empregos: Sine de Campina Grande disponibiliza 92 vagas na semana

A última semana de fevereiro começa com 92 oportunidades de trabalho, conforme o cadastro do Sistema Nacional de Empregos – Sine Municipal. Algumas vagas são exclusivas para PCDs, com exigência de laudo médico atualizado há pelo menos três meses.

Para acessar os serviços do Sine-CG presencialmente é necessário estar munido de: RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e carteira de trabalho. O cadastro e atualização cadastral podem ser acessados através do link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelOj0E7fO46d8jy7IDxtY9LLJ8Y4EhDF7Za2mkJf9N2qeQsw/viewform

disponível no instagram oficial do Sine Municipal: @sinemunicipalcg.

O atendimento do Sine Municipal está disponível de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na sexta-feira das 7h às 13h. O órgão está localizado na Rua Santa Clara, s

, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros.

Estão à disposição as seguintes vagas:

Agente de microcrédito (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

Apontador de obras (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Assistente administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

Assistente administrativo – exclusivo Jovem Aprendiz (cursando ou médio\ graduação + acima de 16 anos) 3 vagas

Atendente de lanchonete (ensino médio completo + maior de 18 anos + não é necessário experiência) 3 vagas

Auxiliar de cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 5 vagas

Auxiliar de escritório (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Auxiliar de limpeza (ensino médio completo + maior de 18 anos + não é necessário experiência) 5 vagas

Auxiliar de logística (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Auxiliar de logística – exclusiva para Jovem Aprendiz (ensino médio cursando e\ou completo + conhecimento em comportamento corporativo + curso de Jovem Aprendiz é um diferencial) 2 vagas

Auxiliar nos serviços de alimentação (ensino médio completo + maior de 18 anos + não é necessário experiência) 6 vagas

Auxiliar técnico em educação – cuidador de crianças especiais (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Barman (ensino médio completo + maior de 18 anos + não é necessário experiência) 5 vagas

Calceteiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 4 vagas

Carpinteiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 6 vagas

Consultor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Coordenador pedagógico (ensino superior completo em pedagogia + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Costureiro(a) em geral (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Costureiro(a) de máquinas na confecção em série (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Eletricista (ensino técnico completo em eletroeletrônica e\ou afins + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Eletricista auxiliar (ensino técnico completo em eletroeletrônica e\ou afins + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Encarregado de obras (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Engenheiro civil (ensino superior completo em engenharia civil + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Ferramenteiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 1 vaga

Jardineiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 2 vagas

Motorista operador de betoneira (ensino médio completo + 6 meses de experiência + CNH tipo D) 2 vagas

Operador de caixa – exclusiva para PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo – exclusiva para PCD (ensino médio completo + habilidade em conversação persuasiva e contato com clientes + conhecimentos de pacote office) 10 vagas

Professor de administração (ensino superior completo em administração de empresas + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Professor de inglês (ensino superior completo em Letras com habilitação em língua inglesa + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Recepcionista atendente (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Recepcionista atendente (ensino médio completo + maior de 18 anos) 5 vagas

Repositor de mercadorias (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Técnico em Segurança do Trabalho (ensino técnico completo em segurança do trabalho + 6 meses de experiência) 1 vaga

Vendedor interno – exclusivo para PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 6 vagas

Vendedor interno – exclusiva para PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas.