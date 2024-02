Podcast: consultora dá dicas para a maquiagem da área dos olhos

No último episódio do programa Conexão Caturité, o quadro “De Bem com o Espelho” trouxe valiosas dicas de maquiagem voltadas especialmente para a área dos olhos, apresentadas pela consultora de beleza Isanna Menezes.

Isanna destacou a importância de cuidar dessa região tão delicada do rosto, oferecendo orientações para manter a pele saudável e radiante.

Um dos pontos destacados por Isanna foi a necessidade de escolher produtos adequados para remover a maquiagem da área dos olhos, sem causar danos à pele sensível dessa região.

Segundo a consultora, é fundamental procurar por produtos específicos desenvolvidos para essa finalidade, evitando assim possíveis irritações ou desconfortos.

Isanna enfatizou que no mercado há uma variedade de opções de removedores de maquiagem para os olhos, geralmente com uma formulação mais oleosa.

Para saber mais sobre as dicas de maquiagem para a área dos olhos, não deixe de ouvir o podcast completo.