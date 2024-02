Dois paraibanos são nomeados para o Ministério da Saúde

Amanda Rodrigues, esposa do ex-governador Ricardo Coutinho (PT), é a nova diretora de ´Programas´ do Ministério da Saúde, conforme ato publicado na edição de ontem do Diário Oficial do União.

A expectativa é que o próprio ex-governador venha a também integrar a equipe de Lula.

O casal Ricardo/Amanda reside atualmente em Brasília.

A mesma edição do DO publica a nomeação do professor da UFPB Felipe Proenço para o cargo de secretário nacional de Atenção à Saúde, igualmente na estrutura do Ministério da Saúde.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste final de semana, acesse aqui: