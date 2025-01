Veja os fatos que movimentaram o domingo no ParaibaOnline

Após o descanso do final de semana, fique em dia com as notícias.

Chuvas, desabamento de casas e mortes no interior de Minas Gerais

Sine de João Pessoa abre a semana com quase 480 vagas de emprego

Sine de Campina Grande oferta mais de 700 vagas de trabalho nesta semana

Novo presidente do TCE/PB convoca para pactos pela cidadania e educação infantil

Esporte de Patos passa bem pelo Pombal e já lidera o Estadual

Treze deixa escapar vitória contra Auto Esporte na largada do Paraibano

Em jogo de muitos gols, Botafogo-PB vence Nacional-P na estreia

João Pessoa atua para preservar as áreas de restinga do litoral

Cantor pede aos colegas e à imprensa: “Quero ficar descansandinho”

Multidão lota praia de João Pessoa na segunda noite do Festival Forró Verão

Polícia apreende 11 kg de drogas em Campina Grande

Consultório JM: especialista explica causas e cuidados com a hipotensão arterial

Papa é agraciado com medalha da liberdade, maior honraria civil dos EUA

Podcast Ambientando: confira a tendência de cores para 2025

Herdeiras dizem que Silvio Santos deixou uma fortuna de R$ 6,4 bilhões

Trabalho, ainda que formal, não garante saída do Bolsa Família

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 34 milhões; confira os números

Especialista avalia cenário do turismo e mercado aéreo em Campina Grande

