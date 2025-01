Polícia apreende 11 kg de drogas em Campina Grande

A Polícia Militar, através das equipes do 2° Esquadrão do Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam), apreendeu 11 kg de maconha durante motopatrulhamento tático, neste sábado, no bairro Santa Rosa, em Campina Grande.

Uma mulher, que estaria atuando no esquema de tráfico da região, foi presa em flagrante. A droga apreendida estava dividida em tabletes e também fracionada em sacolas prontas para a venda.

Além da maconha, a PM apreendeu três balanças de precisão e material plástico para armazenar entorpecentes. Na última terça-feira, o 2° Esquadrão do Rotam já tinha apreendido mais de 4 kg de maconha com um adolescente, no distrito de São José da Mata, também em Campina Grande.

A ocorrência deste sábado foi levada para a Central de Polícia, em Campina Grande.