Cantor pede aos colegas e à imprensa: “Quero ficar descansandinho”

As planejadas “férias radicais” que Caetano Veloso anunciou para 2024 não aconteceram – havia uma turnê gigante com a irmã, Maria Bethânia, no meio do caminho. Mas ela está chegando ao final e agora o cantor garante que vai dar uma parada para ficar à toa.

“Esse ano, eu quero tirar férias mais verdadeiramente radicais do que eu me prometi o ano passado. Espero que todo mundo colabore comigo (…) Eu quero ficar bem ‘descansandinho’ nas minhas férias na Bahia! Sem entrevistas, sem canjas em shows e sem fotos no Porto da Barra, combinado? (…) Eu vou fazer o show com Bethânia em fevereiro. Isso já é trabalhão do verão”, diz, em vídeo no Instagram.

Em seguida, ele explica o uso do termo “descansandinho”: “Não existe essa palavra, né? Descansando, só que com diminutivo. A gente diz de dengo. É dengo! Descansadinho…”, ele repete, fechando os olhos.

Para o primeiro semestre de 2025, Caetano já tem show agendado para o dia 8 de fevereiro na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na capital baiana; 15 de março no Farmasi Arena, no Rio de Janeiro; e no dia 22 de março, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Todos eles fazem parte da turnê com Bethânia.