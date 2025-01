Podcast Ambientando: confira a tendência de cores para 2025

No quadro Ambientando do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severa trouxe as tendências de cores para 2025 e explicou como aplica-las nos ambientes da casa.

Segundo a profissional, este ano será marcado por tons que promovem conexão com a natureza e equilíbrio emocional, como verde musgo, tons terrosos, azul profundo, azul petróleo, mostarda amarelo e terracota.

Ana destacou como essas cores podem transformar cada ambiente: tons terrosos e verdes para a sala de estar, azul-petróleo e verde musgo para o quarto, amarelo mostarda na cozinha e tons neutros quentes, como creme e bege, para o banheiro.

A arquiteta também deu dicas práticas para escolher as cores, considerando o estilo do morador e a importância da iluminação no resultado final.

Ouça o podcast completo abaixo: