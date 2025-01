O Sine Municipal de Campina Grande registra 703 vagas de empregos disponíveis nesta semana. Os interessados devem ficar atentos aos requisitos de cada oportunidade e às instruções para cadastro. O registro pode ser realizado online pelo link disponível na bio no Instagram: @sinemunicipalcg – Cadastro Online – Currículo Vagas (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7JxsmAOOcS2iSjJAik5oChNtray9ioWxgPH3vll-7H5WDAg/viewform). É importante preencher todos os campos do formulário corretamente para garantir sua participação.

Os candidatos ainda podem comparecer presencialmente ao Sine Municipal e apresentar os seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de residência; currículo atualizado; carteira de trabalho.

Após preencher o formulário, o candidato será redirecionado ao link da empresa para realizar o teste classificatório. Caso tenha dificuldade com o preenchimento é possível buscar suporte presencialmente no Sine.

Além das vagas gerais, há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). Para as vagas destinadas a PCDs é necessário apresentar o laudo médico atualizado. O cadastro pode ser feito online, no mesmo Instagram, na opção Vagas Hospital Help. Após o preenchimento, o candidato deve selecionar a vaga desejada para finalizar sua inscrição.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, no Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para dúvidas ou mais informações, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp: (83) 99323-9599.

Estão disponíveis as seguintes vagas:

AJUDANTE DE REPARADOR DE TELECOMUNICAÇÕES (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

ARMAZENISTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 10 VAGAS

ATENDENTE DE TELEMARKETING (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 6 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 4 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 4 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 7 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

AUXILIAR DE MARCENEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 7 VAGAS

ANALISTA ADMINISTRATIVO (ensino superior completo, em qualquer área do conhecimento + maior de 18 anos) – 100 VAGAS

ANALISTA DE MARKETING PCD (ensino superior completo em Marketing ou áreas afins + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado, no mínimo há 3 meses) – 1 VAGA

ANALISTA DE MARKETING PCD (GESTOR DE TRÁFEGO) (ensino superior completo em Marketing ou áreas afins + experiência comprovada em gestão de tráfego pago + laudo médico atualizado, no mínimo há 3 meses) – 1 VAGA

BARMAN (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

CAMAREIRA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 5 VAGAS

CARREGADOR E DESCARREGADOR DE CAMINHÕES (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

CHURRASQUEIRO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

COLORISTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

COORDENADOR PEDAGÓGICO – (ensino superior completo em Pedagogia + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

CONFEITEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

COSTUREIRO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

CONCIERGE DE HOSPITALIDADE PCD (ensino médio completo + experiência na área de hospitalidade ou atendimento + laudo médico atualizado, no mínimo há 3 meses) – 1 VAGA

ENFERMEIRO (nível superior completo em enfermagem + registro no conselho de classe + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

GARÇOM (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

GOVERNANTA DE HOTELARIA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

JARDINEIRO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

MARCENEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

MECÂNICO DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência) – 2 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOCICLETA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 5 VAGAS

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (ensino médio completo + CNH categoria D + curso de transporte de emergência + 6 meses de experiência) – 1 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO (ensino médio completo + CNH categoria C ou D + 6 meses de experiência na função) – 5 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK (ensino médio completo + CNH categoria E + curso de operação de MUNK + 6 meses de experiência) – 1 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS EM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 17 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ensino médio completo + curso de operação de empilhadeira + 6 meses de experiência) – 2 VAGAS

OPERADOR DE SDCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 25 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (ensino médio completo + requisitos específicos consultar o Sine) – 400 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado, no mínimo há 3 meses) – 2 VAGAS

PASTELEIRO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

PINTOR DE LETREIROS (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS (ensino superior completo em pedagogia + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 3 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 4 VAGAS

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

SERRALHEIRO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

SERVENTE DE PEDREIRO (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) – 6 VAGAS

SOLDADOR (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 4 VAGAS

SUPERVISOR DE ESTÁGIO PCD (ensino superior completo em Pedagogia, Administração ou áreas correlatas + experiência na gestão de estagiários + laudo médico atualizado, no mínimo há 3 meses) – 1 VAGA

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES CIRÚRGICAS PCD (ensino superior completo em Enfermagem + experiência comprovada em bloco cirúrgico + registro no conselho de classe + laudo médico atualizado, no mínimo há 3 meses) – 1 VAGA

TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE (curso técnico em Qualidade ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

TÉCNICO DE REDE TELECOMUNICAÇÕES (curso técnico em Telecomunicações ou áreas correlatas + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

TÉCNICO DE ELETROMECÂNICA (curso técnico em Eletromecânica + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (curso técnico em Segurança do Trabalho + registro no conselho de classe + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

VENDEDOR INTERNO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA (ensino médio completo + experiência na função e habilidades de negociação) – 23 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA (ensino médio completo + experiência com vendas externas + veículo próprio) – 10 VAGAS

VIDRACEIRO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS.